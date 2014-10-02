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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 43
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Это'О 82
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 19:00 МСК
2.10.2014, 19:00 МСК
четверг
Хюсейн Гечек
Хюсейн Гечек
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
11
Измайлов
Марат Измайлов
63
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
84
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
70
9
Ари
Ари
43'
43'
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
18
Петров
Сергей Петров
4
Мартынович
Александр Мартынович
7
Мамаев
Павел Мамаев
19
Аджинджал
Руслан Аджинджал
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
19
Вандерсон
Вандерсон
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
26
Стоунс
Джон Стоунс
90
2
Хибберт
Тони Хибберт
90
7
МакГиди
Эйден МакГиди
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
4
Гибсон
Даррон Гибсон
90
21
Осман
Леон Осман
90
27
Атсу
Кристиан Атсу
46
5
Это'О
Самуэль Это'О
82'
82'
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
30
Алькарас
Антолин Алькарас
27
Браунинг
Таяс Браунинг
8
Овьедо
Брайан Овьедо
17
Бешич
Мухамед Бешич
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
10
Лукаку
Ромелу Лукаку