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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Де Брюйне 82
1:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Ориги 77
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 20:00 МСК
2.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Налдо
Налдо
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
62
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
79
22
Густаво
Луис Густаво
90
10
Хант
Аарон Хант
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
9
Перишич
Иван Перишич
90
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
82'
82'
90
11
Олич
Ивица Олич
62
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
4
Шефер
Марсель Шефер
8
Виейринья
Виейринья
5
Клозе
Тимм Клозе
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
18
Берья
Франк Берья
90
25
Баша
Марко Баша
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
22
Розегнал
Давид Розегнал
90
14
Кьер
Симон Кьер
90
23
Суаре
Папе Суаре
43
4
Бальмон
Флоран Бальмон
90
5
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
20
Мендес
Райан Мендес
46
27
Ориги
Дивок Ориги
77'
77'
85
Запасные
16
Элана
Стив Элана
13
Сумаоро
Адама Сумаоро
15
Сидибе
Джибриль Сидибе
9
Роделен
Ронни Роделен
26
Ру
Нолан Ру
20
Фрай
Михаэль Фрай