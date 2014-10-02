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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Риека
Риека
Крамарич 53
Квржич 68
2:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Аспас 26
Мбиа 90
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 20:00 МСК
2.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Кенн Хансен
Кенн Хансен
Главный Судья
Составы
Риека
мин
25
Варгич
Иван Варгич
90
20
Квржич
Зоран Квржич
68'
68'
74
89
Югович
Ведран Югович
90
88
Мойзес
Мойзес
88
11
Томечак
Иван Томечак
90
22
Леовац
Марин Леовац
90
13
Лешкович
Марко Лешкович
90
15
Митрович
Матей Митрович
90
14
Цвиянович
Горан Цвиянович
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
91
Крамарич
Андрей Крамарич
53'
53'
82
Запасные
32
Прскало
Андрей Прскало
16
Будичин
Фаусто Будичин
29
Вешович
Марко Вешович
24
Бертоша
Матео Бертоша
21
Зломислич
Дамир Зломислич
99
Крстанович
Иван Крстанович
10
Шарбини
Анас Шарбини
Севилья
мин
13
Бету
Бету
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Коке
Коке
90
19
Банега
Эвер Банега
58
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
58
12
Иборра
Висенте Иборра
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
22
Видаль
Алейш Видаль
90
14
Аспас
Яго Аспас
26'
26'
72
Запасные
29
Серхио Рико
Серхио Рико
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90'
17
Суарес
Денис Суарес
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
9
Бакка
Карлос Бакка