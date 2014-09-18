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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 23
Мертенс 51
Мертенс 81
3:1
Матч завершен
Спарта
Прага
Гушбауэр 14
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 22:05 МСК
18.09.2014, 22:05 МСК
четверг
Кевин Блом
Кевин Блом
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
4
Энрике
Энрике
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
82
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
51'
81'
51', 81'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
23'
23'
70
7
Кальехон
Хосе Кальехон
83
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Суньига
Камило Суньига
14
Лопес
Давид Лопес
25
Мичу
Мичу
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
91
Сапата
Дуван Сапата
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
16
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
15
Ковач
Радослав Ковач
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
9
Докал
Борек Докал
75
22
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
14'
14'
78
21
Лафата
Давид Лафата
84
Запасные
1
Штех
Марек Штех
4
Швейдик
Ондрей Швейдик
17
Вацек
Камил Вацек
33
Брезнаник
Михал Брезнаник
18
Конате
Тьемоко Конате
29
Беднар
Роман Беднар
49
Шик
Патрик Шик