Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лецяск 5
Штеффен 29
Нуццоло 63
Никчи 80
Оаро 90
5:0
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 22:05 МСК
18.09.2014, 22:05 МСК
четверг
Артём Кучин
Артём Кучин
Главный Судья
Составы
Янг Бойз
мин
7
Афум
Самуэль Афум
70
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
5'
5'
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
21
Роша
Ален Роша
90
3
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
10
Костанцо
Морено Костанцо
64
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
29'
29'
79
29
Нуццоло
Рафаэль Нуццоло
63'
63'
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
22
Вютрих
Грегори Вютрих
14
Гаич
Милан Гаич
30
Никчи
Адриан Никчи
80'
23
Суттер
Скотт Суттер
99
Оаро
Гийом Оаро
90'
31
Кубо
Юя Кубо
Слован
мин
1
Перниш
Душан Перниш
90
81
Лашик
Рихард Лашик
90
4
Чикош
Эрик Чикош
90
21
Колчак
Кристиан Колчак
90
9
Галенар
Юрай Галенар
76
7
Кубик
Франтишек Кубик
90
26
Гудак
Давид Гудак
90
16
Горосито
Николас Горосито
90
8
Грендель
Эрик Грендель
63
12
Месарош
Карол Месарош
71
77
Пелтье
Лестер Пелтье
90
Запасные
22
Полачек
Мартин Полачек
3
Ниняй
Бранислав Ниняй
28
Враблец
Мартин Враблец
11
Милинкович
Марко Милинкович
10
Жофчак
Игор Жофчак
29
Якубек
Матей Якубек
6
Форжт
Павел Форжт