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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Родригес 15
Коулмен 45
Бэйнс 47
Миральяс 89
4:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Родригес 90
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 22:05 МСК
18.09.2014, 22:05 МСК
четверг
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
47'
47'
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
26
Стоунс
Джон Стоунс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
45'
45'
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
7
МакГиди
Эйден МакГиди
90
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
82
11
Миральяс
Кевин Миральяс
89'
89'
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
69
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
30
Алькарас
Антолин Алькарас
21
Осман
Леон Осман
4
Гибсон
Даррон Гибсон
17
Бешич
Мухамед Бешич
5
Это'О
Самуэль Это'О
27
Атсу
Кристиан Атсу
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Налдо
Налдо
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90'
15'
90'
15'
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
19
Маланда
Жуниор Маланда
46
22
Густаво
Луис Густаво
77
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
61
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
11
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
4
Шефер
Марсель Шефер
5
Клозе
Тимм Клозе
10
Хант
Аарон Хант
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
28
Клих
Матеуш Клих
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер