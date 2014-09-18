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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Кьер 63
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лаборде 35
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 22:05 МСК
18.09.2014, 22:05 МСК
четверг
Лиран Лиани
Лиран Лиани
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
25
Баша
Марко Баша
90
14
Кьер
Симон Кьер
63'
63'
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
5
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
24
Мавуба
Рио Мавуба
46
17
Лопеш
Рони Лопеш
90
22
Бальмон
Флоран Бальмон
77
26
Ру
Нолан Ру
46
27
Ориги
Дивок Ориги
90
Запасные
13
Элана
Стив Элана
22
Розегнал
Давид Розегнал
15
Сидибе
Джибриль Сидибе
10
Мартен
Марвин Мартен
6
Делаплас
Жонатан Делаплас
20
Мендес
Райан Мендес
20
Фрай
Михаэль Фрай
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
11
Измайлов
Марат Измайлов
69
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
35'
35'
70
9
Ари
Ари
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
18
Петров
Сергей Петров
4
Мартынович
Александр Мартынович
20
Быстров
Владимир Быстров
19
Аджинджал
Руслан Аджинджал
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
14
Вандерсон
Вандерсон