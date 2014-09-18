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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Крыховяк 8
Мбиа 31
2:0
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 22:05 МСК
18.09.2014, 22:05 МСК
четверг
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
31'
31'
90
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
8'
8'
60
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Бакка
Карлос Бакка
60
Запасные
32
Сориано
Хуан Сориано
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
21
Пареха
Николас Пареха
12
Иборра
Висенте Иборра
17
Суарес
Денис Суарес
22
Видаль
Алейш Видаль
14
Аспас
Яго Аспас
Фейеноорд
мин
16
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
4
Матейсен
Йорис Матейсен
90
18
Нелом
Микел Нелом
90
22
ван Бик
Свен ван Бик
90
2
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
90
28
Торнстра
Йенс Торнстра
90
6
Класи
Йорди Класи
73
21
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ману
Элвис Ману
82
27
Схакен
Рубен Схакен
64
Запасные
1
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
5
Конголо
Теренс Конголо
7
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
24
Стеенвоорден
Мэттью Стеенвоорден
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
19
те Вреде
Митчелл те Вреде
14
Басачикоглу
Билал Басачикоглу