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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Стандард
Льеж
Киман 74
Араужо 87
2:0
Матч завершен
Риека
Риека
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 22:05 МСК
18.09.2014, 22:05 МСК
четверг
Павел Кристиан Балай
Павел Кристиан Балай
Главный Судья
Составы
Стандард
мин
1
Кавашима
Эиджи Кавашима
90
37
ван Дамм
Йелле ван Дамм
90
6
Киман
Лоран Киман
74'
74'
90
5
Тейшейра
Жорже Тейшейра
90
66
Милец
Мартин Милец
90
25
Луи
Джефф Луи
84
33
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
56
63
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
16
15
де Сар
Жульен де Сар
90
23
Требель
Адриан Требель
90
10
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
Запасные
16
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
36
Арсланаджич
Дино Арсланаджич
27
Андраде
Дарвин Андраде
11
Виера
Хонатан Виера
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
9
Араужо
Винисиус Араужо
87'
67
Луманза
Тортоль Луманза
Риека
мин
99
Крстанович
Иван Крстанович
90
25
Варгич
Иван Варгич
90
20
Квржич
Зоран Квржич
66
89
Югович
Ведран Югович
81
11
Томечак
Иван Томечак
90
22
Леовац
Марин Леовац
90
19
Самарджич
Мирал Самарджич
90
13
Лешкович
Марко Лешкович
90
14
Цвиянович
Горан Цвиянович
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
91
Крамарич
Андрей Крамарич
63
Запасные
12
Распор
Дино Распор
29
Вешович
Марко Вешович
24
Бертоша
Матео Бертоша
15
Митрович
Матей Митрович
21
Зломислич
Дамир Зломислич
88
Мойзес
Мойзес
28
Иванчич
Йосип Иванчич