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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Карабах
Агдам
0:0
Матч завершен
Интер
Милан
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 20:00 МСК
11.12.2014, 20:00 МСК
четверг
Мирослав Зелинка
Мирослав Зелинка
Главный Судья
Составы
Карабах
мин
41
Джордж
Лерой Джордж
90
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
10
Муарем
Муарем Муарем
90
17
Надиров
Вугар Надиров
43
99
Алескеров
Намик Алескеров
60
Запасные
1
Велиев
Фархад Велиев
24
Тели
Адмир Тели
3
Гулиев
Тарлан Гулиев
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
7
Юсифов
Намир Юсифов
77
Тагиев
Джавид Тагиев
6
Ахмедов
Хаджи Ахмедов
Интер
мин
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
54
Донкор
Исаак Донкор
90
6
Андреолли
Марко Андреолли
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
84
90
М'Вила
Янн М'Вила
90
44
Крхин
Рене Крхин
90
20
Оби
Жоэль Оби
90
7
Освальдо
Пабло Освальдо
90
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
95
Коста
Давиде Коста
93
Димарко
Федерико Димарко
24
Шакка
Джакомо Шакка
96
Палацци
Андреа Палацци
92
Бальдини
Энрико Бальдини