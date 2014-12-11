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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Ионов 89
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 21:00 МСК
11.12.2014, 21:00 МСК
четверг
Иштван Вад
Иштван Вад
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
22
Пасвер
Ремко Пасвер
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
3
Рекик
Карим Рекик
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
22
Депай
Мемфис Депай
68
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
68
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
6
Махер
Адам Махер
80
14
Джозефзун
Флориан Джозефзун
90
17
Локадия
Юрген Локадия
90
Запасные
1
Зут
Йерун Зут
5
Брума
Джеффри Брума
4
Ариас
Сантьяго Ариас
10
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
24
Ритцмайер
Марсель Ритцмайер
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
23
Манолев
Станислав Манолев
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
5
Дуглас
Франку Дуглас
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Джуджак
Балаж Джуджак
90
6
Ванкер
Вильям Ванкер
58
8
Юсупов
Артур Юсупов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
14
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
22
Кураньи
Кевин Кураньи
69
Запасные
30
Габулов
Владимир Габулов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
45
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
11
Ионов
Алексей Ионов
89'
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
99
Прудников
Александр Прудников