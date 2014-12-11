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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Загреб
Пьяца 14
Пьяца 39
Брозович 48
Пьяца 50
4:3
Матч завершен
Селтик
Глазго
Коммонс 23
Щепович 29
Пиварич 81
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 21:00 МСК
11.12.2014, 21:00 МСК
четверг
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
6
Пинту
Иво Пинту
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
87
Таравель
Жереми Таравель
11
16
Адеми
Ариян Адеми
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
81'
81'
90
77
Брозович
Марсело Брозович
48'
48'
90
8
Антолич
Домагой Антолич
90
9
Энрикес
Анджело Энрикес
65
2
Судани
Эль-Арби Судани
82
20
Пьяца
Марко Пьяца
14'
39'
50'
14', 39', 50'
90
Запасные
33
Микулич
Марко Микулич
5
Шимунович
Йозо Шимунович
55
Вукоевич
Огнен Вукоевич
10
Машаду
Паулу Машаду
23
Гонсалу
Гонсалу
90
Чоп
Дуйе Чоп
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
2
Мэтьюз
Адам Мэтьюз
56
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
15
Коммонс
Крис Коммонс
23'
23'
90
32
Вакасо
Мубарак Вакасо
77
6
Биттон
Нир Биттон
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
63
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
12
Щепович
Стефан Щепович
29'
29'
90
Запасные
24
Залушка
Лукаш Залушка
41
Фишер
Дарнелл Фишер
34
О'Коннелл
Оуэн О'Коннелл
27
Тонев
Александар Тонев
53
Хендерсон
Лиам Хендерсон
10
Стоукс
Энтони Стоукс
28
Гриффитс
Ли Гриффитс