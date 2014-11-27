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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
ван Вольфсвинкел 21
1:1
Матч завершен
Карабах
Агдам
Надиров 15
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
27 нояб. 2014, 23:05 МСК
27.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Кристин Якобссон
Кристин Якобссон
Главный Судья
Составы
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
26
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
2
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
20
Бризон
Жонатан Бризон
90
10
Коад
Рено Коад
68
6
Клеман
Жереми Клеман
90
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
7
Градель
Макс Градель
90
13
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
21'
21'
90
21
Амума
Ромен Амума
63
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
23
Байссе
Поль Байссе
19
Погба
Флорентен Погба
11
Молло
Йоан Молло
8
Корнье
Бенжамин Корнье
28
Диоманд
Исмаэль Диоманд
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
Карабах
мин
41
Джордж
Лерой Джордж
63
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
7
Юсифов
Намир Юсифов
76
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
10
Муарем
Муарем Муарем
90
17
Надиров
Вугар Надиров
15'
15'
80
Запасные
1
Велиев
Фархад Велиев
24
Тели
Адмир Тели
3
Гулиев
Тарлан Гулиев
33
Алиев
Шахрияр Алиев
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
6
Ахмедов
Хаджи Ахмедов
99
Алескеров
Намик Алескеров