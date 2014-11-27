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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Селтик
Глазго
Йохансен 30
1:3
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Алан 8
Алан 13
Кейта 90
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
27 нояб. 2014, 23:05 МСК
27.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Халис Озкахья
Халис Озкахья
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
2
Мэтьюз
Адам Мэтьюз
90
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
21
Малгрю
Чарли Малгрю
74
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
8
Браун
Скотт Браун
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
67
25
Йохансен
Стефан Йохансен
30'
30'
90
10
Стоукс
Энтони Стоукс
67
28
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
Запасные
24
Залушка
Лукаш Залушка
33
Каял
Бирам Каял
27
Тонев
Александар Тонев
49
Форрест
Джеймс Форрест
6
Биттон
Нир Биттон
15
Коммонс
Крис Коммонс
12
Щепович
Стефан Щепович
Зальцбург
мин
31
Гулачи
Петер Гулачи
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
4
Анкерсен
Петер Анкерсен
80
5
Рамальо
Андре Рамальо
90
2
Шмитц
Бенно Шмитц
90
24
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
90
44
Кампль
Кевин Кампль
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
77
Бруно
Массимо Бруно
71
26
Сориано
Хонатан Сориано
74
27
Алан
Алан
8'
13'
8', 13'
90
Запасные
33
Вальке
Александр Вальке
6
Швеглер
Кристиан Швеглер
45
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
7
Забитцер
Марсель Забитцер
8
Кейта
Наби Кейта
90'
41
Лаймер
Конрад Лаймер