Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Загреб
Энрикес 60
1:5
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Сориано 40
Кампль 59
Сориано 64
Бруно 71
Сориано 85
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
6 нояб. 2014, 21:00 МСК
6.11.2014, 21:00 МСК
четверг
Михаил Кукулакис
Михаил Кукулакис
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
3
Ибаньес
Луис Ибаньес
90
6
Пинту
Иво Пинту
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
87
Таравель
Жереми Таравель
90
16
Адеми
Ариян Адеми
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Антолич
Домагой Антолич
69
90
Чоп
Дуйе Чоп
61
9
Энрикес
Анджело Энрикес
60'
60'
90
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
Запасные
1
Йежина
Антонио Йежина
22
Сигали
Леонардо Сигали
55
Вукоевич
Огнен Вукоевич
7
Андрияшевич
Франко Андрияшевич
19
Пиварич
Йосип Пиварич
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
28
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
Зальцбург
мин
31
Гулачи
Петер Гулачи
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
88
4
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Рамальо
Андре Рамальо
90
24
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
90
44
Кампль
Кевин Кампль
59'
59'
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
31
8
Кейта
Наби Кейта
77
26
Сориано
Хонатан Сориано
40'
64'
85'
40', 64', 85'
90
Запасные
33
Вальке
Александр Вальке
15
Шимер
Франц Шимер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
45
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
77
Бруно
Массимо Бруно
71'
41
Лаймер
Конрад Лаймер