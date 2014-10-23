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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Алан 14
Алан 45
Рамальо 49
Алан 52
4:2
Матч завершен
Динамо
Загреб
Адеми 81
Энрикес 89
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
23 окт. 2014, 22:05 МСК
23.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Сердар Гезюбююк
Сердар Гезюбююк
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
31
Гулачи
Петер Гулачи
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
69
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
4
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Рамальо
Андре Рамальо
49'
49'
90
24
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
82
44
Кампль
Кевин Кампль
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
77
Бруно
Массимо Бруно
90
26
Сориано
Хонатан Сориано
90
27
Алан
Алан
14'
45'
52'
14', 45', 52'
70
Запасные
33
Вальке
Александр Вальке
15
Шимер
Франц Шимер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
7
Забитцер
Марсель Забитцер
37
Лазаро
Валентино Лазаро
8
Кейта
Наби Кейта
41
Лаймер
Конрад Лаймер
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
4
Шимунич
Йосип Шимунич
90
6
Пинту
Иво Пинту
65
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
10
Машаду
Паулу Машаду
53
16
Адеми
Ариян Адеми
81'
81'
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
65
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Антолич
Домагой Антолич
90
9
Энрикес
Анджело Энрикес
89'
89'
90
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
Запасные
1
Йежина
Антонио Йежина
3
Ибаньес
Луис Ибаньес
5
Шимунович
Йозо Шимунович
55
Вукоевич
Огнен Вукоевич
7
Андрияшевич
Франко Андрияшевич
28
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
20
Пьяца
Марко Пьяца