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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Д'Амбросио 18
Икарди 85
2:0
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 22:05 МСК
2.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков
Главный Судья
Составы
Интер
мин
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
6
Андреолли
Марко Андреолли
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
18'
18'
90
17
Кузманович
Здравко Кузманович
59
13
Гуарин
Фреди Гуарин
63
90
М'Вила
Янн М'Вила
90
88
Эрнанес
Эрнанес
72
9
Икарди
Мауро Икарди
85'
85'
90
Запасные
1
Ханданович
Самир Ханданович
15
Видич
Неманья Видич
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
20
Оби
Жоэль Оби
18
Медель
Гари Медель
7
Освальдо
Пабло Освальдо
8
Паласио
Родриго Паласио
Карабах
мин
9
Рейналдо
Рейналдо
90
41
Джордж
Лерой Джордж
62
24
Тели
Адмир Тели
90
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
7
Юсифов
Намир Юсифов
55
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
68
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
10
Муарем
Муарем Муарем
90
Запасные
1
Велиев
Фархад Велиев
14
Садыгов
Рашад Садыгов
33
Алиев
Шахрияр Алиев
77
Тагиев
Джавид Тагиев
17
Надиров
Вугар Надиров
99
Алескеров
Намик Алескеров