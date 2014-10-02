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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Жирков 90
1:0
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 18:00 МСК
2.10.2014, 18:00 МСК
четверг
Марцин Борски
Марцин Борски
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
3
Бюттнер
Александр Бюттнер
90
4
Самба
Кристофер Самба
90
5
Дуглас
Франку Дуглас
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
7
Джуджак
Балаж Джуджак
61
6
Ванкер
Вильям Ванкер
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
67
8
Юсупов
Артур Юсупов
90
11
Ионов
Алексей Ионов
72
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
21
Березовский
Роман Березовский
99
Жирков
Юрий Жирков
90'
15
Ротенберг
Борис Ротенберг
23
Манолев
Станислав Манолев
14
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
47
Зобнин
Роман Зобнин
22
Кураньи
Кевин Кураньи
ПСВ
мин
21
Зут
Йерун Зут
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
3
Рекик
Карим Рекик
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
14
Джозефзун
Флориан Джозефзун
84
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
90
10
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
6
Махер
Адам Махер
85
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90
11
Локадия
Юрген Локадия
90
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
26
Бренет
Джошуа Бренет
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
24
Ритцмайер
Марсель Ритцмайер
47
Влут
Рай Влут
32
Болевич
Александар Болевич