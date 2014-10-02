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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Селтик
Глазго
Коммонс 6
1:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 22:05 МСК
2.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Себастьен Дельферье
Себастьен Дельферье
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
22
Денайе
Джейсон Денайе
90
15
Коммонс
Крис Коммонс
6'
6'
69
8
Браун
Скотт Браун
90
27
Тонев
Александар Тонев
88
21
Вакасо
Мубарак Вакасо
78
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
10
Стоукс
Энтони Стоукс
90
Запасные
24
Залушка
Лукаш Залушка
41
Фишер
Дарнелл Фишер
34
О'Коннелл
Оуэн О'Коннелл
33
Каял
Бирам Каял
53
Хендерсон
Лиам Хендерсон
28
Гриффитс
Ли Гриффитс
16
Бергет
Жо Инге Бергет
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
4
Шимунич
Йосип Шимунич
90
6
Пинту
Иво Пинту
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
16
Адеми
Ариян Адеми
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Антолич
Домагой Антолич
75
90
Чоп
Дуйе Чоп
60
28
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
83
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
Запасные
1
Йежина
Антонио Йежина
55
Вукоевич
Огнен Вукоевич
10
Машаду
Паулу Машаду
23
Гонсалу
Гонсалу
24
Чорич
Анте Чорич
9
Энрикес
Анджело Энрикес
20
Пьяца
Марко Пьяца