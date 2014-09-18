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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Карабах
Агдам
0:0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 19:00 МСК
18.09.2014, 19:00 МСК
четверг
Составы
Карабах
мин
9
Рейналдо
Рейналдо
90
41
Джордж
Лерой Джордж
70
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
70
Шумбиньо
Шумбиньо
46
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
10
Муарем
Муарем Муарем
80
Запасные
1
Велиев
Фархад Велиев
24
Тели
Адмир Тели
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
11
Данило
Данило
7
Юсифов
Намир Юсифов
17
Надиров
Вугар Надиров
99
Алескеров
Намик Алескеров
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
26
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
23
Байссе
Поль Байссе
90
19
Погба
Флорентен Погба
90
20
Бризон
Жонатан Бризон
90
10
Коад
Рено Коад
87
6
Клеман
Жереми Клеман
90
7
Градель
Макс Градель
90
8
Корнье
Бенжамин Корнье
50
9
Эрдинг
Мевлют Эрдинг
75
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
29
Клер
Франсуа Клер
32
Ньемек
Жеррольд Ньемек
11
Молло
Йоан Молло
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
28
Диоманд
Исмаэль Диоманд
12
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен