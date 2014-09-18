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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Алан 36
Сориано 78
2:2
Матч завершен
Селтик
Глазго
Вакасо 14
Браун 60
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 20:00 МСК
18.09.2014, 20:00 МСК
четверг
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
31
Гулачи
Петер Гулачи
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
82
6
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
5
Рамальо
Андре Рамальо
90
24
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
90
44
Кампль
Кевин Кампль
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
26
Сориано
Хонатан Сориано
78'
78'
90
27
Алан
Алан
36'
36'
90
Запасные
33
Вальке
Александр Вальке
4
Анкерсен
Петер Анкерсен
2
Шмитц
Бенно Шмитц
77
Бруно
Массимо Бруно
37
Лазаро
Валентино Лазаро
8
Кейта
Наби Кейта
42
Кашнер
Нильс Кашнер
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
22
Денайе
Джейсон Денайе
90
15
Коммонс
Крис Коммонс
75
8
Браун
Скотт Браун
60'
60'
90
21
Вакасо
Мубарак Вакасо
14'
14'
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
12
Щепович
Стефан Щепович
68
Запасные
24
Залушка
Лукаш Залушка
34
О'Коннелл
Оуэн О'Коннелл
33
Каял
Бирам Каял
27
Тонев
Александар Тонев
6
Биттон
Нир Биттон
10
Стоукс
Энтони Стоукс
16
Бергет
Жо Инге Бергет