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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Тосун 60
1:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 21:00 МСК
11.12.2014, 21:00 МСК
четверг
Стефан Юханнессон
Стефан Юханнессон
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
2
Куртулуш
Сердар Куртулуш
90
29
Зенгин
Толга Зенгин
90
31
Мотта
Рамон Мотта
90
22
Гулум
Эрсан Гулум
46
19
Франко
Педро Франко
90
24
Соса
Хосе Соса
90
20
Уйсал
Неджип Уйсал
90
7
Торе
Гекхан Торе
85
10
Шахан
Олкай Шахан
90
21
Фрей
Керим Фрей
90
23
Тосун
Дженк Тосун
60'
60'
90
Запасные
99
Метин
Эмре Метин
3
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
33
Нукан
Атындж Нукан
28
Караал
Умит Караал
54
Кайя
Тугай Кайя
14
Яман
Фуркан Яман
Тоттенхэм
мин
13
Ворм
Михел Ворм
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
4
Кабуль
Юнес Кабуль
90
6
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
2
Уокер
Кайл Уокер
76
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
25
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
22
Шадли
Насер Шадли
90
8
Паулиньо
Паулиньо
70
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
69
Запасные
1
Льорис
Уго Льорис
21
Фасио
Федерико Фасио
33
Дэвис
Бен Дэвис
7
Леннон
Аарон Леннон
29
Капу
Этьенн Капу
0
Онома
Джошуа Онома
11
Ламела
Эрик Ламела