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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Амарти 6
1:5
Матч завершен
Торино
Турин
Мартинес 15
Амаури 42
Мартинес 47
Дармиан 49
Силва 53
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 21:00 МСК
11.12.2014, 21:00 МСК
четверг
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
22
Де Риддер
Стив Де Риддер
87
1
Андерсен
Стефан Андерсен
90
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
2
Хогли
Том Хогли
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
6
Клаудемир
Клаудемир
77
18
Амарти
Даниэль Амарти
6'
6'
90
10
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
84
24
Туту
Юссеф Туту
90
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
90
Запасные
41
Кристенсен
Ким Кристенсен
32
Линдбьерг
Лассе Линдбьерг
36
Хендрикссон
Брандур Хендрикссон
44
Бай
Фредерик Бай
33
Фельфель
Йонес Фельфель
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
49'
49'
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
60
21
Силва
Гастон Силва
53'
53'
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
66
11
Амаури
Амаури
42'
42'
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
47'
15'
47', 15'
58
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
18
Янссон
Понтус Янссон
92
Каронте
Федерико Каронте
91
Грациано
Джованни Грациано
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Россо
Симоне Россо