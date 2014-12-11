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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Гедоз 28
Рафаэлов 88
2:1
Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Канджи 51
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 21:00 МСК
11.12.2014, 21:00 МСК
четверг
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
42
Сторм
Никола Сторм
90
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
90
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
6
Фернандо
Фернандо
71
3
Симонс
Тимми Симонс
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
43
Копман
Сандер Копман
71
9
де Суттер
Том де Суттер
79
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
28'
28'
90
Запасные
9
Диудис
Сократис Диудис
53
ван ден Бейс
Дарио ван ден Бейс
7
Васкес
Виктор Васкес
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
88'
8
Искьердо
Хосе Искьердо
30
Кастильо
Николас Кастильо
58
Уларе
Обби Уларе
ХИК
мин
27
Сорса
Себастьян Сорса
90
12
Доблас
Антонио Доблас
90
80
Зенели
Эрфан Зенели
64
3
Баах
Гидеон Баах
90
99
Канджи
Макумба Канджи
51'
51'
90
16
Морен
Валлтери Морен
90
32
Аннан
Энтони Аннан
90
28
Шуллер
Расмус Шуллер
90
31
Лод
Робин Лод
90
4
Вейринен
Мика Вейринен
83
6
Хейккинен
Маркус Хейккинен
90
Запасные
13
Эрикссон
Карлйохан Эрикссон
5
Хейккиля
Тапио Хейккиля
10
Тайнио
Теему Тайнио
24
Перовуо
Йоэл Перовуо
26
Малоло
Обед Малоло
33
Порокара
Рони Порокара
30
Бансе
Аристид Бансе