Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Стамбули 49
1:0
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
27 нояб. 2014, 23:05 МСК
27.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Евгений Арановский
Евгений Арановский
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
16
Ноутон
Кайл Ноутон
90
6
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
56
25
Стамбули
Бенджамин Стамбули
49'
49'
90
8
Паулиньо
Паулиньо
90
7
Леннон
Аарон Леннон
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
66
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
15
Дайер
Эрик Дайер
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
18
Кейн
Гарри Кейн
Партизан
мин
25
Лукач
Милан Лукач
90
3
Волков
Владимир Волков
90
30
Илич
Бранко Илич
90
6
Станкович
Воислав Станкович
90
13
Чиркович
Лазар Чиркович
90
22
Илич
Саша Илич
90
21
Маркович
Саша Маркович
90
27
Лазович
Данко Лазович
90
14
Грбич
Петар Грбич
90
11
Нинкович
Никола Нинкович
62
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
78
Запасные
1
Живкович
Живко Живкович
5
Петрович
Неманья Петрович
17
Живкович
Андрия Живкович
7
Лука
Предраг Лука
9
Койич
Неманья Койич
10
Фофана
Исмаэль Фофана