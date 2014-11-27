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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Баах 29
Канджи 90
2:1
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Нильссон 90
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
27 нояб. 2014, 23:05 МСК
27.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
ХИК
мин
27
Сорса
Себастьян Сорса
90
12
Доблас
Антонио Доблас
90
80
Зенели
Эрфан Зенели
80
3
Баах
Гидеон Баах
29'
29'
90
99
Канджи
Макумба Канджи
90'
90'
90
17
Алхо
Николай Алхо
90
16
Морен
Валлтери Морен
90
10
Тайнио
Теему Тайнио
54
31
Лод
Робин Лод
90
4
Вейринен
Мика Вейринен
70
6
Хейккинен
Маркус Хейккинен
90
Запасные
13
Эрикссон
Карлйохан Эрикссон
5
Хейккиля
Тапио Хейккиля
7
Маннстрём
Себастьян Маннстрём
28
Шуллер
Расмус Шуллер
24
Перовуо
Йоэл Перовуо
30
Бансе
Аристид Бансе
Копенгаген
мин
22
Де Риддер
Стив Де Риддер
90
1
Андерсен
Стефан Андерсен
90
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
4
Нильссон
Пер Нильссон
90'
90'
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
2
Хогли
Том Хогли
90
8
Делэни
Томас Делэни
71
19
Гисласон
Рюрик Гисласон
90
17
Качаниклич
Александер Качаниклич
46
18
Амарти
Даниэль Амарти
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
21
Виланд
Йохан Виланд
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
37
Линдбьерг
Лассе Линдбьерг
6
Клаудемир
Клаудемир
10
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
24
Туту
Юссеф Туту
32
Аманкваа
Данни Аманкваа