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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:0
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
27 нояб. 2014, 23:05 МСК
27.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
78
11
Амаури
Амаури
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
88
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
25
Глик
Камиль Глик
19
Максимович
Никола Максимович
20
Вивес
Джузеппе Вивес
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
Брюгге
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
19
Менье
Тома Менье
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
5
Сильва
Франсиско Сильва
62
6
Фернандо
Фернандо
90
3
Симонс
Тимми Симонс
90
7
Васкес
Виктор Васкес
63
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
90
30
Кастильо
Николас Кастильо
88
Запасные
13
Диудис
Сократис Диудис
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
25
Вормер
Рууд Вормер
9
де Суттер
Том де Суттер
22
Искьердо
Хосе Искьердо
42
Сторм
Никола Сторм