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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Ба 57
Ба 61
2:1
Матч завершен
Партизан
Белград
Маркович 77
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
6 нояб. 2014, 21:00 МСК
6.11.2014, 21:00 МСК
четверг
Александру Дан Тудор
Александру Дан Тудор
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
1
Генен
Дженк Генен
90
31
Мотта
Рамон Мотта
90
6
Сивок
Томаш Сивок
90
3
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
19
Франко
Педро Франко
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
8
Кавлак
Вели Кавлак
90
7
Торе
Гекхан Торе
90
10
Шахан
Олкай Шахан
58
15
Озякуп
Огужан Озякуп
70
9
Ба
Демба Ба
61'
57'
61'
57'
90
Запасные
99
Метин
Эмре Метин
22
Гулум
Эрсан Гулум
24
Соса
Хосе Соса
20
Уйсал
Неджип Уйсал
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун
11
Пектемек
Мустафа Пектемек
Партизан
мин
35
Стеванович
Миладин Стеванович
90
25
Лукач
Милан Лукач
90
55
Пантич
Данило Пантич
65
3
Волков
Владимир Волков
90
6
Станкович
Воислав Станкович
90
13
Чиркович
Лазар Чиркович
90
18
Дринчич
Никола Дринчич
90
21
Маркович
Саша Маркович
77'
77'
90
14
Грбич
Петар Грбич
67
11
Нинкович
Никола Нинкович
90
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
67
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
5
Петрович
Неманья Петрович
22
Илич
Саша Илич
17
Живкович
Андрия Живкович
27
Лазович
Данко Лазович
7
Лука
Предраг Лука
10
Фофана
Исмаэль Фофана