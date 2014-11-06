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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
0:4
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Рафаэлов 7
Рафаэлов 30
Рафаэлов 36
Вормер 60
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
6 нояб. 2014, 21:00 МСК
6.11.2014, 21:00 МСК
четверг
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
1
Андерсен
Стефан Андерсен
90
22
Де Риддер
Стив Де Риддер
90
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
62
2
Хогли
Том Хогли
90
19
Гисласон
Рюрик Гисласон
90
6
Клаудемир
Клаудемир
90
17
Качаниклич
Александер Качаниклич
90
18
Амарти
Даниэль Амарти
46
10
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
34
Запасные
21
Виланд
Йохан Виланд
37
Линдбьерг
Лассе Линдбьерг
8
Делэни
Томас Делэни
36
Хендрикссон
Брандур Хендрикссон
24
Туту
Юссеф Туту
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
Брюгге
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
90
19
Менье
Тома Менье
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
3
Симонс
Тимми Симонс
90
7
Васкес
Виктор Васкес
65
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
7'
30'
36'
7', 30', 36'
90
25
Вормер
Рууд Вормер
60'
60'
90
9
де Суттер
Том де Суттер
46
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
77
Запасные
13
Диудис
Сократис Диудис
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
6
Фернандо
Фернандо
5
Сильва
Франсиско Сильва
17
Собота
Вальдемар Собота
22
Искьердо
Хосе Искьердо
30
Кастильо
Николас Кастильо