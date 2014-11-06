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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Баах 60
Морен 81
2:1
Матч завершен
Торино
Турин
Квальярелла 90
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
6 нояб. 2014, 21:00 МСК
6.11.2014, 21:00 МСК
четверг
Арнольд Хантер
Арнольд Хантер
Главный Судья
Составы
ХИК
мин
27
Сорса
Себастьян Сорса
90
12
Доблас
Антонио Доблас
90
80
Зенели
Эрфан Зенели
86
3
Баах
Гидеон Баах
60'
60'
90
8
Саваж
Демба Саваж
90
99
Канджи
Макумба Канджи
90
11
Лампи
Вели Лампи
90
16
Морен
Валлтери Морен
81'
81'
90
32
Аннан
Энтони Аннан
90
31
Лод
Робин Лод
90
4
Вейринен
Мика Вейринен
75
Запасные
13
Эрикссон
Карлйохан Эрикссон
5
Хейккиля
Тапио Хейккиля
7
Маннстрём
Себастьян Маннстрём
24
Перовуо
Йоэл Перовуо
17
Алхо
Николай Алхо
33
Порокара
Рони Порокара
30
Бансе
Аристид Бансе
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
90
32
Масиелло
Сальваторе Масиелло
71
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
25
Глик
Камиль Глик
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
21
Силва
Гастон Силва
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
64
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90'
90'
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
55
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
98
Дальмассо
Алессандро Дальмассо
23
Ночерино
Антонио Ночерино
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
97
Эдера
Симоне Эдера