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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Партизан
Белград
0:4
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Кавлак 18
Ба 45
Озякуп 52
Торе 54
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
23 окт. 2014, 22:05 МСК
23.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Партизан
мин
35
Стеванович
Миладин Стеванович
90
25
Лукач
Милан Лукач
90
55
Пантич
Данило Пантич
90
3
Волков
Владимир Волков
90
30
Илич
Бранко Илич
90
6
Станкович
Воислав Станкович
90
13
Чиркович
Лазар Чиркович
90
18
Дринчич
Никола Дринчич
61
17
Живкович
Андрия Живкович
67
27
Лазович
Данко Лазович
61
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
90
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
5
Петрович
Неманья Петрович
22
Илич
Саша Илич
21
Маркович
Саша Маркович
11
Нинкович
Никола Нинкович
14
Грбич
Петар Грбич
10
Фофана
Исмаэль Фофана
Бешикташ
мин
29
Зенгин
Толга Зенгин
90
31
Мотта
Рамон Мотта
90
6
Сивок
Томаш Сивок
90
19
Франко
Педро Франко
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
20
Уйсал
Неджип Уйсал
90
8
Кавлак
Вели Кавлак
18'
18'
90
7
Торе
Гекхан Торе
54'
54'
64
10
Шахан
Олкай Шахан
90
15
Озякуп
Огужан Озякуп
52'
52'
78
9
Ба
Демба Ба
45'
45'
69
Запасные
1
Генен
Дженк Генен
3
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
22
Гулум
Эрсан Гулум
33
Нукан
Атындж Нукан
25
Борал
Угур Борал
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун