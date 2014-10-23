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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Васкес 90
1:1
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Амарти 89
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
23 окт. 2014, 22:05 МСК
23.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
90
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
17
Собота
Вальдемар Собота
56
5
Сильва
Франсиско Сильва
79
3
Симонс
Тимми Симонс
90
7
Васкес
Виктор Васкес
90'
90'
90
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
90
30
Кастильо
Николас Кастильо
69
Запасные
13
Диудис
Сократис Диудис
19
Менье
Тома Менье
6
Фернандо
Фернандо
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
25
Вормер
Рууд Вормер
9
де Суттер
Том де Суттер
22
Искьердо
Хосе Искьердо
Копенгаген
мин
1
Андерсен
Стефан Андерсен
90
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
2
Хогли
Том Хогли
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
17
Качаниклич
Александер Качаниклич
64
18
Амарти
Даниэль Амарти
89'
89'
90
10
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
68
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
81
Запасные
21
Виланд
Йохан Виланд
37
Линдбьерг
Лассе Линдбьерг
19
Гисласон
Рюрик Гисласон
6
Клаудемир
Клаудемир
36
Хендрикссон
Брандур Хендрикссон
24
Туту
Юссеф Туту
22
Де Риддер
Стив Де Риддер