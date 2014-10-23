Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торино
Турин
Молинаро 35
Амаури 58
2:0
Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
23 окт. 2014, 22:05 МСК
23.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Штефан Клосснер
Штефан Клосснер
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
35'
35'
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
21
Силва
Гастон Силва
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
71
11
Амаури
Амаури
58'
58'
67
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
76
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
5
Бово
Чезаре Бово
25
Глик
Камиль Глик
23
Ночерино
Антонио Ночерино
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
10
Баррето
Пауло Баррето
ХИК
мин
27
Сорса
Себастьян Сорса
90
12
Доблас
Антонио Доблас
46
80
Зенели
Эрфан Зенели
67
3
Баах
Гидеон Баах
90
8
Саваж
Демба Саваж
90
99
Канджи
Макумба Канджи
90
11
Лампи
Вели Лампи
90
10
Тайнио
Теему Тайнио
76
32
Аннан
Энтони Аннан
90
31
Лод
Робин Лод
90
6
Хейккинен
Маркус Хейккинен
90
Запасные
13
Эрикссон
Карлйохан Эрикссон
5
Хейккиля
Тапио Хейккиля
16
Морен
Валлтери Морен
4
Вейринен
Мика Вейринен
24
Перовуо
Йоэл Перовуо
17
Алхо
Николай Алхо
30
Бансе
Аристид Бансе