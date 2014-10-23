Матч завершен
Торино
Турин
Молинаро 35
Амаури 58
2:0
Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
23 окт. 2014, 22:05 МСК
23.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Штефан Клосснер
Штефан Клосснер
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
35'
35'
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
21
Силва
Гастон Силва
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
71
11
Амаури
Амаури
58'
58'
67
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
76
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
5
Бово
Чезаре Бово
25
Глик
Камиль Глик
23
Ночерино
Антонио Ночерино
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
10
Баррето
Пауло Баррето
ХИК
мин
27
Сорса
Себастьян Сорса
90
12
Доблас
Антонио Доблас
46
80
Зенели
Эрфан Зенели
67
3
Баах
Гидеон Баах
90
8
Саваж
Демба Саваж
90
99
Канджи
Макумба Канджи
90
11
Лампи
Вели Лампи
90
10
Тайнио
Теему Тайнио
76
32
Аннан
Энтони Аннан
90
31
Лод
Робин Лод
90
6
Хейккинен
Маркус Хейккинен
90
Запасные
13
Эрикссон
Карлйохан Эрикссон
5
Хейккиля
Тапио Хейккиля
16
Морен
Валлтери Морен
4
Вейринен
Мика Вейринен
24
Перовуо
Йоэл Перовуо
17
Алхо
Николай Алхо
30
Бансе
Аристид Бансе