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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 27
1:1
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Ба 89
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 22:05 МСК
2.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
25
Льорис
Уго Льорис
90
21
Фасио
Федерико Фасио
90
6
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
22
Стамбули
Бенджамин Стамбули
65
0
Дайер
Эрик Дайер
90
8
Паулиньо
Паулиньо
60
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
79
37
Кейн
Гарри Кейн
27'
27'
90
Запасные
1
Ворм
Михел Ворм
4
Кабуль
Юнес Кабуль
16
Ноутон
Кайл Ноутон
7
Леннон
Аарон Леннон
19
Дембеле
Мусса Дембеле
10
Адебайор
Эммануэль Адебайор
11
Ламела
Эрик Ламела
Бешикташ
мин
2
Куртулуш
Сердар Куртулуш
90
29
Зенгин
Толга Зенгин
90
31
Мотта
Рамон Мотта
90
6
Сивок
Томаш Сивок
90
19
Франко
Педро Франко
90
24
Соса
Хосе Соса
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
8
Кавлак
Вели Кавлак
65
7
Торе
Гекхан Торе
82
10
Шахан
Олкай Шахан
72
9
Ба
Демба Ба
89'
89'
90
Запасные
1
Генен
Дженк Генен
3
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
22
Гулум
Эрсан Гулум
20
Уйсал
Неджип Уйсал
15
Озякуп
Огужан Озякуп
21
Фрей
Керим Фрей
11
Пектемек
Мустафа Пектемек