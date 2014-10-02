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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Квальярелла 90
1:0
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 22:05 МСК
2.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Торино
мин
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
69
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
90
11
Амаури
Амаури
78
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
72
Запасные
30
Паделли
Даниэле Паделли
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
20
Вивес
Джузеппе Вивес
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90'
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
Копенгаген
мин
1
Андерсен
Стефан Андерсен
90
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
2
Хогли
Том Хогли
90
19
Гисласон
Рюрик Гисласон
68
6
Клаудемир
Клаудемир
82
9
Кадрии
Башким Кадрии
58
18
Амарти
Даниэль Амарти
90
24
Туту
Юссеф Туту
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
21
Виланд
Йохан Виланд
8
Делэни
Томас Делэни
17
Качаниклич
Александер Качаниклич
36
Хендрикссон
Брандур Хендрикссон
10
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
22
Де Риддер
Стив Де Риддер
32
Аманкваа
Данни Аманкваа