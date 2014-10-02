Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
ХИК
Хельсинки
0:3
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Хейккинен 19
де Суттер 70
Гедоз 78
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 22:05 МСК
2.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Огнен Валич
Огнен Валич
Главный Судья
Составы
ХИК
мин
27
Сорса
Себастьян Сорса
90
12
Доблас
Антонио Доблас
90
3
Баах
Гидеон Баах
90
8
Саваж
Демба Саваж
90
11
Лампи
Вели Лампи
90
10
Тайнио
Теему Тайнио
90
32
Аннан
Энтони Аннан
90
31
Лод
Робин Лод
43
4
Вейринен
Мика Вейринен
46
6
Хейккинен
Маркус Хейккинен
19'
19'
90
30
Бансе
Аристид Бансе
67
Запасные
13
Эрикссон
Карлйохан Эрикссон
5
Хейккиля
Тапио Хейккиля
16
Морен
Валлтери Морен
80
Зенели
Эрфан Зенели
24
Перовуо
Йоэл Перовуо
33
Порокара
Рони Порокара
99
Канджи
Макумба Канджи
Брюгге
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
19
Менье
Тома Менье
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
5
Сильва
Франсиско Сильва
90
6
Фернандо
Фернандо
90
7
Васкес
Виктор Васкес
74
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
90
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
78'
78'
81
58
Уларе
Обби Уларе
65
Запасные
13
Диудис
Сократис Диудис
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
40
Энгелс
Бьорн Энгелс
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
3
Симонс
Тимми Симонс
9
де Суттер
Том де Суттер
70'
22
Искьердо
Хосе Искьердо