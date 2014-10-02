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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 9
Морено 18
Эспиноса 44
Морено 82
4:0
Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 22:05 МСК
2.10.2014, 22:05 МСК
четверг
Арнольд Хантер
Арнольд Хантер
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
15
15
Руис
Виктор Руис
90
20
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
28
Марин
Адриан Марин
90
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
44'
44'
90
21
Бруно
Бруно
90
6
Джонатан
Джонатан
63
10
Кани
Кани
90
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
72
23
Морено
Жерар Морено
9'
18'
82'
9', 18', 82'
90
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
2
Гаспар
Марио Гаспар
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
17
Черышев
Денис Черышев
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
8
Уче
Икечукву Уче
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
Аполлон
мин
17
Лопес
Уго Лопес
46
83
Вале
Бруну Вале
90
20
Робер
Бертран Робер
90
50
Паулу
Жоау Паулу
90
16
Меркис
Георгис Меркис
90
88
Василиу
Гиоргос Василиу
48
28
Стиляну
Мариос Стиляну
90
56
Амдани
Рашид Амдани
90
14
Мерием
Камиль Мерием
90
10
Сангой
Гастон Сангой
90
26
Папулис
Фотис Папулис
83
Запасные
23
Хиди
Исли Хиди
2
Мюлдер
Дастли Мюлдер
27
Хараламбус
Ангелис Хараламбус
11
Режек
Ян Режек
8
Григоре
Штефан Григоре
19
Гуе Гнеки
Абрахам Гуе Гнеки
9
Тюрам
Тюрам