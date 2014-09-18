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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Партизан
Белград
0:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 20:00 МСК
18.09.2014, 20:00 МСК
четверг
Алон Йефет
Алон Йефет
Главный Судья
Составы
Партизан
мин
55
Пантич
Данило Пантич
90
25
Лукач
Милан Лукач
90
3
Волков
Владимир Волков
54
30
Илич
Бранко Илич
90
6
Станкович
Воислав Станкович
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
13
Чиркович
Лазар Чиркович
68
22
Илич
Саша Илич
90
18
Дринчич
Никола Дринчич
90
27
Лазович
Данко Лазович
90
14
Грбич
Петар Грбич
85
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
5
Петрович
Неманья Петрович
21
Маркович
Саша Маркович
11
Нинкович
Никола Нинкович
17
Живкович
Андрия Живкович
7
Лука
Предраг Лука
10
Фофана
Исмаэль Фофана
Тоттенхэм
мин
25
Льорис
Уго Льорис
90
21
Фасио
Федерико Фасио
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
16
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
59
22
Стамбули
Бенджамин Стамбули
72
8
Паулиньо
Паулиньо
60
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
7
Леннон
Аарон Леннон
90
37
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
1
Ворм
Михел Ворм
6
Кирикеш
Влад Кирикеш
15
Капу
Этьенн Капу
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
0
Дайер
Эрик Дайер
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
11
Ламела
Эрик Ламела