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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Йоргенсен 68
Йоргенсен 81
2:0
Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 20:00 МСК
18.09.2014, 20:00 МСК
четверг
Евгений Арановский
Евгений Арановский
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
1
Андерсен
Стефан Андерсен
90
4
Нильссон
Пер Нильссон
82
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
19
Гисласон
Рюрик Гисласон
58
6
Клаудемир
Клаудемир
90
9
Кадрии
Башким Кадрии
58
18
Амарти
Даниэль Амарти
90
24
Туту
Юссеф Туту
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
21
Виланд
Йохан Виланд
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
8
Делэни
Томас Делэни
36
Хендрикссон
Брандур Хендрикссон
10
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
68', 81'
22
Де Риддер
Стив Де Риддер
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
ХИК
мин
27
Сорса
Себастьян Сорса
90
12
Доблас
Антонио Доблас
90
8
Саваж
Демба Саваж
77
11
Лампи
Вели Лампи
90
16
Морен
Валлтери Морен
90
33
Порокара
Рони Порокара
71
10
Тайнио
Теему Тайнио
90
32
Аннан
Энтони Аннан
90
6
Хейккинен
Маркус Хейккинен
90
30
Бансе
Аристид Бансе
90
Запасные
5
Хейккиля
Тапио Хейккиля
3
Баах
Гидеон Баах
4
Вейринен
Мика Вейринен
80
Зенели
Эрфан Зенели
99
Канджи
Макумба Канджи