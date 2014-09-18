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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
0:0
Матч завершен
Торино
Турин
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 20:00 МСК
18.09.2014, 20:00 МСК
четверг
Халис Озкахья
Халис Озкахья
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
19
Менье
Тома Менье
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
80
5
Сильва
Франсиско Сильва
90
6
Фернандо
Фернандо
66
3
Симонс
Тимми Симонс
90
7
Васкес
Виктор Васкес
66
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
90
22
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
13
Диудис
Сократис Диудис
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
40
Энгелс
Бьорн Энгелс
28
Де Бок
Лоран Де Бок
25
Вормер
Рууд Вормер
42
Сторм
Никола Сторм
58
Уларе
Обби Уларе
Торино
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
84
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
21
Силва
Гастон Силва
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
65
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
69
11
Амаури
Амаури
90
Запасные
30
Паделли
Даниэле Паделли
24
Моретти
Эмилиано Моретти
5
Бово
Чезаре Бово
23
Ночерино
Антонио Ночерино
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
17
Мартинес
Джозеф Мартинес