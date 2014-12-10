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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Порту
Порту
Абубакар 87
1:1
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Степаненко 50
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
10 дек. 2014, 22:45 МСК
10.12.2014, 22:45 МСК
среда
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Порту
мин
25
Андрес
Андрес
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
4
Майкон
Майкон
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
10
Кинтеро
Хуан Кинтеро
69
15
Эвандро
Эвандро
90
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
41
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
18
Адриан
Адриан
53
99
Абубакар
Венсан Абубакар
87'
87'
90
Запасные
24
Рикарду
Рикарду
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
30
Торрес
Оливер Торрес
16
Эррера
Эктор Эррера
9
Мартинес
Джексон Мартинес
11
Тельо
Кристиан Тельо
28
Келвин
Келвин
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
13
Шевчук
Вячеслав Шевчук
90
38
Кривцов
Сергей Кривцов
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
50'
50'
86
10
Бернард
Бернард
66
8
Фред
Фред
90
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
90
77
Илсиньо
Илсиньо
90
21
Гладкий
Александр Гладкий
90
20
Коста
Дуглас Коста
66
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
89
Дентиньо
Дентиньо
11
Марлос
Марлос
17
Фернандо
Фернандо
26
Коваленко
Виктор Коваленко
28
Тайсон
Тайсон
7
Нем
Веллингтон Нем