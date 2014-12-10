Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Марибор
Марибор
0:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Майер 62
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
10 дек. 2014, 22:45 МСК
10.12.2014, 22:45 МСК
среда
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Марибор
мин
8
Солелих
Сантьяго Солелих
65
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
28
Вилер
Митя Вилер
90
26
Райчевич
Александар Райчевич
90
44
Аргус
Аргус
90
70
Мертель
Алеш Мертель
90
5
Филипович
Желько Филипович
90
39
Богар
Дамьян Богар
90
30
Стоянович
Петар Стоянович
77
10
Ибраими
Агим Ибраими
83
9
Таварес
Маркос Таварес
90
Запасные
1
Котман
Альяж Котман
4
Шулер
Марко Шулер
7
Меяч
Алеш Меяч
22
Вршич
Даре Вршич
6
Н'Диай
Уэлле Н'Диай
14
Менди
Жан-Филипп Менди
11
Захович
Лука Захович
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
23
Фукс
Кристиан Фукс
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
15
Аого
Деннис Аого
90
3
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
22
Учида
Ацуто Учида
90
27
Барнетта
Транкильо Барнетта
56
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
12
Хегер
Марко Хегер
88
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
34
Гифер
Фабиан Гифер
24
Айхан
Каан Айхан
2
Фридрих
Марвин Фридрих
11
Клеменс
Кристиан Клеменс
7
Майер
Макс Майер
62'
35
Соботтка
Марсель Соботтка
19
Сане
Лерой Сане