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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 18
Роде 84
Гетце 90
3:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
10 дек. 2014, 22:45 МСК
10.12.2014, 22:45 МСК
среда
Олегариу Бенкеренса
Олегариу Бенкеренса
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
4
Данте
Данте
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
16
Гаудино
Джанлука Гаудино
72
34
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
19
Гетце
Марио Гетце
90'
90'
90
20
Роде
Себастьян Роде
84'
84'
90
7
Рибери
Франк Рибери
46
25
Мюллер
Томас Мюллер
18'
18'
46
Запасные
29
Цингерле
Леопольд Цингерле
13
Рафинья
Рафинья
30
Вайзер
Митчелл Вайзер
3
Алонсо
Хаби Алонсо
10
Роббен
Арьен Роббен
9
Левандовски
Роберт Левандовски
24
Зинан
Курт Зинан
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
18
Муса
Ахмед Муса
89
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
65
25
Еременко
Роман Еременко
82
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
88
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
91
Чернов
Никита Чернов
7
Тошич
Зоран Тошич
19
Цауня
Александр Цауня
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
23
Миланов
Георгий Миланов
31
Витиньо
Витиньо