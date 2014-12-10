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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Насри 59
Сабалета 84
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
10 дек. 2014, 22:45 МСК
10.12.2014, 22:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
13
Майкон
Майкон
80
8
Льяич
Адем Льяич
66
20
Кейта
Сейду Кейта
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
10
Тотти
Франческо Тотти
69
Запасные
12
Курчи
Джанлука Курчи
23
Астори
Давиде Астори
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
6
Строотман
Кевин Строотман
22
Дестро
Маттиа Дестро
7
Итурбе
Хуан Итурбе
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
84'
84'
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
90
8
Насри
Самир Насри
59'
59'
88
15
Навас
Хесус Навас
67
10
Джеко
Эдин Джеко
77
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
11
Коларов
Александар Коларов
38
Боята
Дедрик Боята
21
Сильва
Давид Сильва
18
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
35
Йоветич
Стеван Йоветич