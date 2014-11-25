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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
БАТЭ
Борисов
0:3
Матч завершен
Порту
Порту
Эррера 56
Мартинес 65
Тельо 89
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2014, 20:00 МСК
25.11.2014, 20:00 МСК
вторник
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
55
Тубич
Неманья Тубич
90
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
90
22
Младенович
Филип Младенович
74
8
Володько
Александр Володько
90
42
Володько
Максим Володько
90
23
Олехнович
Эдгар Олехнович
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
7
Карницкий
Александр Карницкий
67
20
Родионов
Виталий Родионов
75
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
33
Поляков
Денис Поляков
25
Бага
Дмитрий Бага
17
Павлов
Александр Павлов
77
Яковлев
Андрей Яковлев
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
13
Сигневич
Николай Сигневич
Порту
мин
12
Фабиано
Фабиано
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
2
Данило
Данило
90
8
Браими
Ясин Браими
83
30
Торрес
Оливер Торрес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
56'
56'
90
6
Каземиро
Каземиро
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
71
9
Мартинес
Джексон Мартинес
65'
65'
90
Запасные
25
Андрес
Андрес
4
Майкон
Майкон
10
Кинтеро
Хуан Кинтеро
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
18
Адриан
Адриан
99
Абубакар
Венсан Абубакар
11
Тельо
Кристиан Тельо
89'