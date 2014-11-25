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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Карлос Манэ 10
Нани 35
Слимани 65
3:1
Матч завершен
Марибор
Марибор
Джефферсон 42
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2014, 22:45 МСК
25.11.2014, 22:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
41
Соареш
Седрик Соареш
90
15
Оливейра
Паулу Оливейра
90
4
Джефферсон
Джефферсон
42'
42'
90
3
Маурисио
Маурисио
90
23
Силва
Адриен Силва
90
17
Мариу
Жоау Мариу
82
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Нани
Нани
35'
35'
90
9
Слимани
Ислам Слимани
65'
65'
75
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ
10'
10'
66
Запасные
22
Бук
Марсело Бук
29
Сарр
Мухамаду-Наби Сарр
33
Сильва
Хонатан Сильва
18
Каррильо
Андре Каррильо
28
Мартинш
Андре Мартинш
11
Капель
Диего Капель
10
Монтеро
Фреди Монтеро
Марибор
мин
8
Солелих
Сантьяго Солелих
69
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
7
Меяч
Алеш Меяч
90
26
Райчевич
Александар Райчевич
90
44
Аргус
Аргус
90
70
Мертель
Алеш Мертель
90
5
Филипович
Желько Филипович
90
22
Вршич
Даре Вршич
46
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
9
Таварес
Маркос Таварес
90
11
Захович
Лука Захович
76
Запасные
1
Котман
Альяж Котман
28
Вилер
Митя Вилер
36
Живко
Жига Живко
10
Ибраими
Агим Ибраими
39
Богар
Дамьян Богар
6
Н'Диай
Уэлле Н'Диай
14
Менди
Жан-Филипп Менди