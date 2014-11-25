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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:5
Матч завершен
Челси
Лондон
Терри 2
Виллиан 29
Кирхгофф 44
Дрогба 76
Рамирес 78
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2014, 22:45 МСК
25.11.2014, 22:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
15
Аого
Деннис Аого
90
5
Сантана
Фелипе Сантана
90
3
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
44'
44'
46
22
Учида
Ацуто Учида
90
9
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
63
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
12
Хегер
Марко Хегер
90
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
28
Веткло
Кристиан Веткло
23
Фукс
Кристиан Фукс
2
Фридрих
Марвин Фридрих
27
Барнетта
Транкильо Барнетта
11
Клеменс
Кристиан Клеменс
7
Майер
Макс Майер
19
Сане
Лерой Сане
Челси
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
2'
2'
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
79
22
Виллиан
Виллиан
29'
29'
90
8
Оскар
Оскар
75
19
Коста
Диего Коста
66
Запасные
1
Чех
Петр Чех
3
Луис
Филипе Луис
0
Зума
Курт Зума
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
7
Рамирес
Рамирес
78'
0
Шюррле
Андре Шюррле
11
Дрогба
Дидье Дрогба
76'