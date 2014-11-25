Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 22
Агуэро 85
Агуэро 90
3:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Алонсо 40
Левандовски 45
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2014, 22:45 МСК
25.11.2014, 22:45 МСК
вторник
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
3
Санья
Бакари Санья
68
7
Милнер
Джеймс Милнер
65
6
Фернандо
Фернандо
90
8
Насри
Самир Насри
90
18
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
15
Навас
Хесус Навас
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
85'
90'
22'
85', 90'
22'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
38
Боята
Дедрик Боята
73
Глендон
Джордж Глендон
35
Йоветич
Стеван Йоветич
78
Посо
Хосе Анхель Посо
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
13
Рафинья
Рафинья
90
7
Рибери
Франк Рибери
81
34
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
40'
40'
90
20
Роде
Себастьян Роде
25
10
Роббен
Арьен Роббен
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
45'
45'
84
Запасные
29
Цингерле
Леопольд Цингерле
4
Данте
Данте
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
25
Мюллер
Томас Мюллер
13
Шакири
Джердан Шакири
19
Гетце
Марио Гетце
16
Гаудино
Джанлука Гаудино