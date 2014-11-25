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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Березуцкий 90
1:1
Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 42
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2014, 20:00 МСК
25.11.2014, 20:00 МСК
вторник
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90'
90'
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
19
Цауня
Александр Цауня
64
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
18
Муса
Ахмед Муса
80
88
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
91
Чернов
Никита Чернов
7
Тошич
Зоран Тошич
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
23
Миланов
Георгий Миланов
31
Витиньо
Витиньо
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
23
Астори
Давиде Астори
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
86
8
Льяич
Адем Льяич
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
82
27
Жервиньо
Жервиньо
76
10
Тотти
Франческо Тотти
42'
42'
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
50
Сомма
Микеле Сомма
15
Пьянич
Миралем Пьянич
6
Строотман
Кевин Строотман
22
Дестро
Маттиа Дестро
7
Итурбе
Хуан Итурбе