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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Срна 18
Тейшейра 47
Адриано 56
Адриано 81
Адриано 90
5:0
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
5 нояб. 2014, 22:45 МСК
5.11.2014, 22:45 МСК
среда
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
13
Шевчук
Вячеслав Шевчук
63
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
33
Срна
Дарио Срна
18'
18'
90
28
Тайсон
Тайсон
72
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
17
Фернандо
Фернандо
65
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
47'
47'
90
20
Коста
Дуглас Коста
90
29
Адриано
Луис Адриано
81'
90'
56'
81', 90'
56'
90
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
31
Исмаили
Исмаили
89
Дентиньо
Дентиньо
11
Марлос
Марлос
10
Бернард
Бернард
5
Фред
Фред
21
Гладкий
Александр Гладкий
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
22
Младенович
Филип Младенович
90
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
8
Володько
Александр Володько
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
57
7
Карницкий
Александр Карницкий
90
77
Яковлев
Андрей Яковлев
46
13
Сигневич
Николай Сигневич
69
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
25
Бага
Дмитрий Бага
42
Володько
Максим Володько
23
Олехнович
Эдгар Олехнович
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
20
Родионов
Виталий Родионов
15
Климович
Владислав Климович